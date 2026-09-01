Конец Земли неизбежен: астрономы назвали 4 сценария гибели планеты

Сценарий 1 - падение астероидов на поверхность Земли

Удары космических тел - это не фантастика, а доказанный факт. Падение 10-километрового астероида 66 миллионов лет назад в районе полуострова Юкатан привело к вымиранию динозавров.

Даже объект размером с здание на скорости около 50 тысяч км/ч способен вызвать взрыв мощностью как у атомной бомбы и разрушить здания в радиусе 8 километров.

Столкновение с астероидом диаметром 11-13 км вызовет цунами, поднимет в атмосферу тонны пыли и заблокирует солнечный свет, что приведет к глобальному похолоданию.

А камень размером 97 км полностью уничтожит все живое.

Заметим, что благодаря наблюдениям NASA и испытаниям системы DART, человечество уже учится изменять траектории опасных астероидов.

Сценарий 2 - гравитационный хаос и столкновение планет

Астрономы предполагают, что Солнечная система будет оставаться стабильной не менее 40 миллионов лет.

Однако в дальнейшем гравитационные взаимодействия между гигантами могут выбить внутренние планеты из их орбит. Из-за влияния Юпитера существует вероятность, что орбита Меркурия сильно вытянется в течение 5 миллиардов лет.

Это чревато масштабной катастрофой:

Меркурий может пересечь орбиту Венеры и дестабилизировать весь внутренний космос.

Спустя 820 миллионов лет после этого Марс может быть вообще выброшен из Солнечной системы.

Еще через 40 миллионов лет возможно столкновение Меркурия с Венерой или его падение на Солнце.

В случае удара Меркурия или Марса о Землю наша планетная поверхность на 1000 лет превратится в океан расплавленной лавы.

Больше интересного: Земля может пережить смерть Солнца: планету спасет неожиданный фактор

Сценарий 3 - постепенное удаление Луны

Спутник Земли медленно дрейфует со скоростью около 3,8 см в год. Гравитация Луны создает океанские приливы, тормозящие вращение Земли, а потеря углового момента компенсируется ускорением самого спутника и его удалением.

Этот процесс будет иметь необратимые последствия, а именно:

Изменение климата: ослабление приливов разрушит прибрежные экосистемы и изменит течения, формирующие погоду.

Утрата сезонности: Луна стабилизирует наклон земной оси. Если эта стабильность нарушится, привычная смена времен года исчезнет.

Исчезновение солнечных затмений: через 600 миллионов лет Луна будет слишком далеко, чтобы полностью перекрывать солнечный диск.

Сценарий 4 - смерть Солнца и обжигание планет

Приблизительно через 5 миллиардов лет в ядре Солнца иссякнет водородное топливо. Заря начнет сжиматься, нагреваться и синтезировать гелий в более тяжелые элементы.

Термоядерные реакции в наружных слоях заставят Солнце расшириться до размеров красного гиганта.

В процессе предсмертной эволюции Солнце поглотит и испарит Меркурий и Венеру. Даже если Земля избегнет поглощения, ее атмосфера и поверхность будут полностью сожжены мощной радиацией.

Потеряв почти половину массы, Солнце ослабит гравитационное тяготение, из-за чего орбиты уцелевших планет-гигантов удаляются в два раза дальше, чем они сегодня.