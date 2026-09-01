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Кінець Землі неминучий: астрономи назвали 4 сценарії загибелі планети

08:11 01.09.2026 Вт
3 хв
Грандіозні космічні події не залишать шансу - це вже доведено
aimg Ольга Завада
Астероїди та гравітація загрожують людству (фото: Unsplash)

Земля не існуватиме вічно: Сонячна система постійно змінюється, наближаючи нові космічні загрози. Астрономи назвали 4 сценарії, які можуть знищити нашу планету і систему, у якій вона знаходиться.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC Sky At Night Magazine.

Сценарій 1 - падіння астероїдів на поверхню Землі

Удари космічних тіл - це не фантастика, а доведений факт. Так, падіння 10-кілометрового астероїда 66 мільйонів років тому в районі півострова Юкатан призвело до вимирання динозаврів.

Навіть об'єкт розміром із будинок на швидкості близько 50 тисяч км/год здатен викликати вибух потужністю як у атомної бомби та зруйнувати будівлі у радіусі 8 кілометрів.

Зіткнення з астероїдом діаметром 11-13 км викличе цунамі, підніме в атмосферу тонни пилу та заблокує сонячне світло, що спричинить глобальне похолодання.

А камінь розміром 97 км повністю знищить усе живе.

Зауважимо, що завдяки спостереженням NASA та випробуванням системи DART людство вже вчиться змінювати траєкторії небезпечних астероїдів.

Читайте більше: Інопланетна технологія чи просто комета: вчені SETI перевірили 3I/ATLAS

Сценарій 2 - гравітаційний хаос та зіткнення планет

Астрономи припускають, що Сонячна система залишатиметься стабільною щонайменше ще 40 мільйонів років.

Проте надалі гравітаційні взаємодії між гігантами можуть вибити внутрішні планети з їхніх орбіт. Через вплив Юпітера існує ймовірність, що орбіта Меркурія сильно витягнеться протягом 5 мільярдів років.

Це загрожує масштабною катастрофою:

  • Меркурій може перетнути орбіту Венери та дестабілізувати весь внутрішній космос.
  • Через 820 мільйонів років після цього Марс може бути взагалі викинутий із Сонячної системи.
  • Ще через 40 мільйонів років можливе зіткнення Меркурія з Венерою або його падіння на Сонце.
  • У разі удару Меркурія чи Марса об Землю, наша планетна поверхня на 1000 років перетвориться на океан розплавленої лави.

Більше цікавого: Земля може пережити смерть Сонця: планету врятує несподіваний фактор

Сценарій 3 - поступове віддалення Місяця

Супутник Землі повільно дрейфує геть зі швидкістю близько 3,8 см на рік. Гравітація Місяця створює океанські припливи, які гальмують обертання Землі, а втрата кутового моменту компенсується прискоренням самого супутника та його віддаленням.

Цей процес матиме незворотні наслідки, а саме:

Зміна клімату: послаблення припливів зруйнує прибережні екосистеми та змінить океанські течії, що формують погоду.

Втрата сезонності: Місяць стабілізує нахил земної осі. Якщо ця стабільність порушиться, звична зміна пір року зникне.

Зникнення сонячних затемнень: через 600 мільйонів років Місяць буде занадто далеко, щоб повністю перекривати сонячний диск.

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Сценарій 4 - смерть Сонця та випалювання планет

Приблизно через 5 мільярдів років у ядрі Сонця вичерпається водневе паливо. Зоря почне стискатися, нагріватися та синтезувати гелій у важчі елементи.

Термоядерні реакції у зовнішніх шарах змусять Сонце розширитися до розмірів червоного гіганта.

У процесі передсмертної еволюції Сонце поглине та випарує Меркурій і Венеру. Навіть якщо Земля уникне поглинання, її атмосфера та поверхня будуть повністю спалені потужною радіацією.

Втративши майже половину маси, Сонце послабить гравітаційне тяжіння, через що орбіти вцілілих планет-гігантів віддаляться у два рази далі, ніж вони є сьогодні.

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