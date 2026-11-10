Конец войны уже близок? Трамп увидел положительную тенденцию перед переговорами в Абу-Даби
Президент США Дональд Трамп заявил, что видит признаки приближающейся к завершению войны России против Украины. По его словам, обе стороны устали от боевых действий, а переговоры с участием Вашингтона продвигаются конструктивно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Общаясь с журналистами в Белом доме в понедельник, 9 ноября, американский президент рассказал о продолжающихся в Абу-Даби конструктивных контактах по прекращению войны.
"Мы ведем очень конструктивный разговор на этот счет в Абу-Даби", - сказал Трамп.
Он добавил, что Вашингтон замечает положительные изменения в процессе поиска путей завершения войны и принимает в нем непосредственное участие.
"Мы также видим очень четкую тенденцию к прекращению войны между Россией и Украиной. Мы участвуем в этом", - заявил президент США.
В то же время, американский представитель подчеркнул, что обе стороны пока лишь демонстрируют определенную гибкость в территориальном вопросе во время закрытых обсуждений.
По его оценке, к конкретному соглашению о территориях могут перейти в конце переговорного процесса, когда удастся согласовать другие важные вопросы. Среди них - будущая система безопасности Украины после завершения войны.
Напомним, накануне состоявшихся 10-11 ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров Украины, США и России, американские чиновники заявили обопределенной гибкости Киева и Москвы в непубличных обсуждениях по контролю над территориями на востоке Украины.
В то же время , одним из ключевых вопросов встречи станут гарантии безопасности для Украины. Это подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящие переговоры.