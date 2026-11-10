Украина и Россия проявляють "гибкость" в вопросе контроля территорий на востоке, - BBC
Украина и Россия в частном порядке проявляют "некоторую гибкость" в вопросе о том, кто будет контролировать восточные регионы Украины в послевоенном сценарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Издание отмечает, что комментарии американских чиновников, с которыми журналисты пообщались, прозвучали накануне первых с февраля трехсторонних переговоров Украины, США и Россия.
Как известно, уже сегодня 10 ноября и завтра 11 числа представители трех стран планируют встретится в Абу-Даби. Однако позиции Киева и Москвы по вопросу прекращения войны по-прежнему сильно расходятся.
Ключевым пунктом разногласий является Донецкая область Украины, большая часть которой в настоящее время оккупирована Россией.
В частности, Москва требует от Украины отказаться от оставшейся территории Донбасса, которую все еще контролирует, в то время как Киев хочет заморозить линию фронта, чтобы сохранить контроль над участками, которые имеют решающее значения для будущей безопасности страны.
И хоть ни одна из сторон не уступила в этих требованиях, американский чиновник в комментарии BBC предположил, что это всего лишь публичная позиция, и что обе стороны проявили "некоторую гибкость в частном порядке".
Без гарантий безопасности войну не закончить
При этом чиновник признал, что проблема не будет решена без обсуждения новой "архитектуры безопасности".
"Они не решат Донецкую и территориальные проблемы, пока не узнают, какой будет архитектура безопасности после войны. И имеейте в виду, что мы не сможем завершить решение одного вопроса без решения другого", - сказал он.
BBC пишет, что для Украины послевоенная "архитектура безопасности" может включать в себя гарантии того, что союзники придут стране на помощь в случае нового нападения. Для России это может быть ее давнее стремление к выводу НАТО из Восточной Европы, что вызвало бы тревогу у европейцев.
Предлагаемая схема включает в себя консультации по вопросам безопасности и горячие линии для связи в кризисных ситуациях, а также "взаимные меры по деэскалации" между двумя сторонами.
Также официальные лица затронули вопрос возобновления работы Совета НАТО-Россия, деятельность которого была в значительной степени приостановлена с 2022 года.
Стоит также добавить, что вчера на фоне последних событий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала включить союзников по НАТО и ЕС в любые "содержательные дискуссии об архитектуре безопасности Европы". Президент Украины Владимир Зеленский тоже выступает за то, чтобы Европы принимала участие в переговорах.
Американский чиновник сказал BBC, что США предложат перейти к многостороннему формату, привлекая к обсуждению европейцев.
"Надеюсь, нас удастся привлечь к участию русских", - резюмировал чиновник, добавив, что "у русских осталось неприятное впечатление о европейцах".
Что еще важно знать
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что уже скоро может быть достигнуто мирное соглашение по завершению войны. При этом он допустил, что "Украина будет иметь несколько другие очертания" в территориальном смысле.
Также мы писали, что по словам госсекретаря США Марко Рубио, Украина после войны должна будет чувствовать, что она в безопасности. Однако он подчеркнул, что страна сможет получить только те гарантии безопасности, которые в том числе поддержит Россия. В ином случае этот механизм работать не будет.
Ранее СМИ писали, что вопрос гарантий безопасности будет одним из ключевых на переговорах в Абу-Даби. При этом американская сторона не ожидает, что встреча 10 и 11 ноября приведет стороны к заключению мирного соглашения уже в эти дни.