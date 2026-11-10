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Кінець війни вже близько? Трамп побачив позитивну тенденцію перед переговорами в Абу-Дабі

09:02 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Кінець війни вже близько? Трамп побачив позитивну тенденцію перед переговорами в Абу-Дабі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить ознаки наближення до завершення війни Росії проти України. За його словами, обидві сторони втомилися від бойових дій, а переговори за участю Вашингтона просуваються конструктивно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спілкуючись із журналістами в Білому домі в понеділок, 9 листопада, американський президент розповів про конструктивні контакти щодо припинення війни, які тривають в Абу-Дабі.

"Ми ведемо дуже конструктивну розмову з цього приводу в Абу-Дабі", - сказав Трамп.

Він додав, що Вашингтон помічає позитивні зміни у процесі пошуку шляхів завершення війни та бере в ньому безпосередню участь.

"Ми також бачимо дуже чітку тенденцію до припинення війни між Росією та Україною. Ми беремо в цьому участь", - заявив президент США.

Водночас американський представник наголосив, що обидві сторони поки лише демонструють певну гнучкість у територіальному питанні під час закритих обговорень.

За його оцінкою, до конкретної угоди щодо територій можуть перейти наприкінці переговорного процесу, коли вдасться узгодити інші важливі питання. Серед них - майбутня система безпеки України після завершення війни.

Нагадаємо, напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії, які відбудуться 10-11 листопада в Абу-Дабі, американські чиновники заявили про певну гнучкість Києва та Москви в непублічних обговореннях щодо контролю над територіями на сході України.

Водночас одним із ключових питань зустрічі стануть гарантії безпеки для України. Це підтвердив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи майбутні переговори.

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