Кінець війни вже близько? Трамп побачив позитивну тенденцію перед переговорами в Абу-Дабі

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить ознаки наближення до завершення війни Росії проти України. За його словами, обидві сторони втомилися від бойових дій, а переговори за участю Вашингтона просуваються конструктивно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спілкуючись із журналістами в Білому домі в понеділок, 9 листопада, американський президент розповів про конструктивні контакти щодо припинення війни, які тривають в Абу-Дабі.

"Ми ведемо дуже конструктивну розмову з цього приводу в Абу-Дабі", - сказав Трамп.

Він додав, що Вашингтон помічає позитивні зміни у процесі пошуку шляхів завершення війни та бере в ньому безпосередню участь.

"Ми також бачимо дуже чітку тенденцію до припинення війни між Росією та Україною. Ми беремо в цьому участь", - заявив президент США.

Водночас американський представник наголосив, що обидві сторони поки лише демонструють певну гнучкість у територіальному питанні під час закритих обговорень.

За його оцінкою, до конкретної угоди щодо територій можуть перейти наприкінці переговорного процесу, коли вдасться узгодити інші важливі питання. Серед них - майбутня система безпеки України після завершення війни.