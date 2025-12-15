ua en ru
Белый игорный бизнес просит правительство не загонять украинцев в российские казино

Понедельник 15 декабря 2025 16:53
UA EN RU
Белый игорный бизнес просит правительство не загонять украинцев в российские казино Фото: игорный бизнес просит правительство пересмотреть введение жестких лимитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) обратилась в государственные органы с призывом не вводить жесткие фиксированные лимиты для легального I-Gaming.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение АУОГБ, опубликованное "Интерфакс-Украина".

В письме АУОГБ к Министерству цифровой трансформации, Министерству финансов, БЭБ, ГНС, профильным комитетам ВР и Госагентству ПлейСити говорится, что такие ограничения приведут к оттоку игроков в теневой сегмент, значительная часть которого имеет российское происхождение.

"Предложенные жесткие ограничения для легальных организаторов азартных игр загонят отрасль в тень. Рынок азартных игр является легальным сектором экономики, который ежегодно обеспечивает более 17 млрд грн поступлений в бюджет", - говорится в обращении.

По данным АУОГБ, только за 2024-й и 9 месяцев 2025 года легальные операторы уплатили почти 31 млрд грн налогов.

В Ассоциации убеждены, что лимиты должны быть персональными и риск-ориентированными, а не жесткими и фиксированными.

Операторы игорного бизнеса предложили дополнительного увеличить лимиты времени участия игрока в азартных играх в неделю и месяц.

Там также обратили внимание, что закон "Об азартных играх" не требует установки никаких фиксированных лимитов или "потолков" для игроков. По мнению Ассоциации, предложенные пороги нереалистичны и стимулируют переход игроков в нелегальные казино.

В АУОГБ сочли, что в случае введения лимита на уровне 1000 евро в месяц бюджет может недополучить около 5,6 млрд грн налогов в год. Кроме того, прогнозируется, что результатом введения лимитов станет тенизация отрасли - переход от 30 до 50% игроков в нелегальный сектор, который контролируют россияне.

"Мы рискуем собственноручно передать этот сектор теневым операторам. Новые правила должны работать на государство и граждан, а не на рост теневого рынка", - говорится в письме.

Отдельно ассоциация обращает внимание на международный опыт. По ее данным, в странах ЕС с жесткими лимитами доля теневого сегмента резко возросла - в частности в Германии до 60-80%, в Финляндии - до 32-35%. В то же время в странах с гибкими моделями лимитирования теневой рынок остается минимальным.

Президент АУОГБ Александр Когут заявил, что вопрос выходит за пределы экономики.

"Понимаете, Украина не должна ломать белую отрасль своими необдуманными шагами и повторять ошибки европейских стран, где чрезмерные регуляторные ограничения привели к росту доли оффшорного гемблинга и переходу граждан в "серую" зону, где существуют высокие риски финансового мошенничества и отсутствует защита прав потребителя", - сказал он.

Белый игорный бизнес просит правительство не загонять украинцев в российские казиноФото: президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут (пресс-служба)

В Ассоциации призывают регулятора доработать проект приказа и отказаться от введения жестких фиксированных "потолков", а вместо этого предусмотреть персональные лимиты расходов игрока.

Со своей стороны, заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева, отметила, что государство должно найти баланс между защитой игроков и недопущением "зарегулирования".

"С одной стороны, мы должны защитить игрока - гражданина Украины; с другой стороны, мы понимаем, что любое "зарегулирование" существующего белого легального рынка будет стимулировать игрока переходить в нелегальный сегмент и, как следствие, уменьшит налоговые поступления", - заявила Деникеева.

Заместитель председателя госагентства ПлейСити Юлия Зайченко отметила, что лимиты должны одновременно предотвращать игровую зависимость и не стимулировать переход игроков к нелегальному сегменту рынка.

"Мы очень хотим, чтобы эти лимиты действительно не привели к тому, что рынок азартных игр перейдет в тень. Но также хотим, чтобы они были предохранителем по игровой зависимости граждан", - подчеркнула она.

Напомним, введение лимитов предусмотрено проектом приказа Минцифры "Об установлении лимитов расхода игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре", обнародованном на сайте министерства. Заявленная цель документа - борьба с лудоманией.

В то же время, по данным исследований Национальной службы здоровья Украины, игровая зависимость в Украине не носит массовый характер.

