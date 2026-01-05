Конец НАТО? В Дании сделали мрачный прогноз из-за посягательств Трампа на Гренландию

Если США попытаются захватить Гренландию, особенно военным путем, это фактически поставит крест на НАТО, как на военном альянсе и на системе безопасности, которая установилась после завершения Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которое цитирует Bloomberg.
"Я считаю, что следует серьезно относиться к американскому президенту, когда он говорит, что хочет Гренландию... Но я также четко объясню, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, тогда все обвалится, включая НАТО, а следовательно, и безопасность, которая была установлена с конца Второй мировой войны", - сказала она.
Копенгаген крайне обеспокоен посягательствами действующей администрации США на Гренландию. Вашингтон прикрывается вопросами "безопасности", а Трамп упорно утверждает, что США "должны контролировать Гренландию". Впрочем, он не говорит, что это произойдет прямо сейчас.
"Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца... Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней", - заявил он журналистам 5 января на борту президентского самолета.
Отметим, 4 января Трамп публично вернулся к идее, которую высказал еще в начале своего второго президентского срока. Трамп хочет взять под контроль Гренландию, которая сейчас находится под управлением Дании.
В тот же день Дания призвала Дональда Трампа прекратить "угрозы" в отношении Гренландии. США, заявили в Копенгагене, не имеют права аннексировать ни одну из стран Датского королевства.
Еще в конце своего первого президентского срока Трамп пытался приобрести Гренландию, но Дания ответила отказом. Впрочем, с января 2025 года после возвращения Трампа в Белый дом президент США неоднократно заявлял, что США, мол, должны "получить Гренландию" - якобы ради "безопасности".
Копенгаген не только обвиняет США в угрозах - Дания усилила оборону острова после новых посягательств Трампа. А сами жители острова, который имеет автономию в составе Дании, очень не в восторге от идеи Трампа.