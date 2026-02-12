Конец нефтяной изоляции РФ? В США сделали ошеломляющее заявление

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, если конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован, а также стабилизируются условия в Венесуэле и Иране, это позволит значительно снизить цены на нефть.

"Благодаря мирным соглашениям мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если вопросы по Венесуэле, Ирану, а также по России и Украине будут решены, огромное количество нефти из-под санкций Министерства финансов сможет попасть на рынок", - пояснил он.

В то же время Бессент подчеркнул, что такие изменения произойдут только после официального урегулирования конфликта и заключения соответствующих международных договоренностей. Министр подчеркнул, что это не только позволит увеличить объемы нефти на мировом рынке, но и станет сигналом для стабилизации мировых энергетических цен.

Эксперты отмечают, что такая возможность демонстрирует гибкий подход США к санкционной политике: в случае выполнения условий мирного урегулирования страна готова позволить частичное восстановление торговли энергоресурсами. Это может существенно повлиять на мировые цены на нефть и энергетическую безопасность многих государств.

По оценкам аналитиков, отмена санкций по российской нефти стала бы одним из самых значительных изменений на рынке энергоносителей последних лет, потенциально снижая зависимость от других дорогих источников энергии и стабилизируя цены для потребителей в США, Европе и Азии.