Конец гостеприимства? Швейцария готовит лимит населения: что будет с беженцами из Украины

Референдум в Швейцарии о лимите населения может обернуться для украинцев отменой статуса "S" и запретом на въезд новых беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Swissinfo.
Причиной беспокойства стал план правой "Швейцарской народной партии" (SVP), которая требует законодательно остановить прирост населения на отметке 10 миллионов человек к 2050 году.
Голосование состоится 14 июня, сообщило правительство Швейцарии.
Если предложение примут, это повлечет ограничение иммиграции, включая предоставление убежища и воссоединение семей, после достижения 10-миллионного предела населения. В то же время правительство и парламент выступают против инициативы, считая ее слишком жесткой и потенциально опасной для экономики.
За последние десятилетия население Швейцарии выросло почти на 70% - с 1960 года до 9,1 миллиона - преимущественно благодаря высокому спросу на рабочую силу и привлекательности страны для мигрантов. Сторонники ограничения численности населения утверждают, что рост населения привел к перегрузке инфраструктуры и дефициту жилья.
Однако инициатива противоречива, поскольку может повлиять на пакт о свободном передвижении Швейцарии с ЕС. Ограничение иммиграции способно затруднить доступ швейцарских компаний к квалифицированным кадрам за рубежом, а также поставить под угрозу другие соглашения, обеспечивающие доступ экспортеров страны к единому рынку ЕС.
Согласно опросу в декабре 2025 года, инициатива имела поддержку около 48% избирателей. Эксперты объясняют это сочетанием экономического разочарования и антииммигрантских настроений в стране.
"ВВП на душу населения не рос в течение последних трех лет, а реальная заработная плата снизилась", - отметил профессор Университета Санкт-Галлена Стефан Легге. "Достаточно много людей сейчас живут в худшем положении, чем три года назад. А потом вы ищете кого-то виноватого".
Согласно документу, который должны принять, если численность населения превысит 9,5 миллиона, правительство обязано:
Прекратить рассмотрение новых заявок на убежище;
Существенно ограничить право на воссоединение семей;
Отменить действие временных статусов защиты, к которым относится и украинский статус "S".
Хотя референдум запланирован на июнь, его результаты могут мгновенно изменить риторику Берна. Для более 65 тысяч украинцев это означает переход от политики интеграции к политике "стимулирования возвращения". В инициативе четко прописано: если лимит будет достигнут, международные договоры о свободном передвижении и гуманитарные миссии могут быть пересмотрены или разорваны.
В то же время швейцарский бизнес и либеральные партии выступают категорически против. Они отмечают, что искусственное ограничение населения вызовет острый дефицит рабочих рук, от которого уже сегодня страдает экономика страны.