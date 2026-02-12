Конец гостеприимства? Швейцария готовит лимит населения: что будет с беженцами из Украины

Причиной беспокойства стал план правой "Швейцарской народной партии" (SVP), которая требует законодательно остановить прирост населения на отметке 10 миллионов человек к 2050 году.

Голосование состоится 14 июня, сообщило правительство Швейцарии.

Если предложение примут, это повлечет ограничение иммиграции, включая предоставление убежища и воссоединение семей, после достижения 10-миллионного предела населения. В то же время правительство и парламент выступают против инициативы, считая ее слишком жесткой и потенциально опасной для экономики.

Почему инициатива вызывает споры

За последние десятилетия население Швейцарии выросло почти на 70% - с 1960 года до 9,1 миллиона - преимущественно благодаря высокому спросу на рабочую силу и привлекательности страны для мигрантов. Сторонники ограничения численности населения утверждают, что рост населения привел к перегрузке инфраструктуры и дефициту жилья.

Однако инициатива противоречива, поскольку может повлиять на пакт о свободном передвижении Швейцарии с ЕС. Ограничение иммиграции способно затруднить доступ швейцарских компаний к квалифицированным кадрам за рубежом, а также поставить под угрозу другие соглашения, обеспечивающие доступ экспортеров страны к единому рынку ЕС.

Поддержка среди населения

Согласно опросу в декабре 2025 года, инициатива имела поддержку около 48% избирателей. Эксперты объясняют это сочетанием экономического разочарования и антииммигрантских настроений в стране.

"ВВП на душу населения не рос в течение последних трех лет, а реальная заработная плата снизилась", - отметил профессор Университета Санкт-Галлена Стефан Легге. "Достаточно много людей сейчас живут в худшем положении, чем три года назад. А потом вы ищете кого-то виноватого".

Согласно документу, который должны принять, если численность населения превысит 9,5 миллиона, правительство обязано:

Прекратить рассмотрение новых заявок на убежище;

Существенно ограничить право на воссоединение семей;

Отменить действие временных статусов защиты, к которым относится и украинский статус "S".

Почему это касается украинцев именно сейчас?

Хотя референдум запланирован на июнь, его результаты могут мгновенно изменить риторику Берна. Для более 65 тысяч украинцев это означает переход от политики интеграции к политике "стимулирования возвращения". В инициативе четко прописано: если лимит будет достигнут, международные договоры о свободном передвижении и гуманитарные миссии могут быть пересмотрены или разорваны.

Позиция власти и бизнеса

В то же время швейцарский бизнес и либеральные партии выступают категорически против. Они отмечают, что искусственное ограничение населения вызовет острый дефицит рабочих рук, от которого уже сегодня страдает экономика страны.