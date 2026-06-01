Конец горячей фазы войны до ноября? Источники раскрыли, почему время начало играть против РФ

10:01 01.06.2026 Пн
3 мин
Почему именно ноябрь, и что Россия больше не может себе позволить?
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Фото: Что заставит Путина пересмотреть планы - источники раскрыли реальный тупик РФ (Getty Images)

Впервые за годы большой войны время начало работать на Украину - и именно сейчас у России заканчиваются варианты.

Россия "застряла" - и выхода нет

Российское наступление замедлилось до самых низких показателей за последний год. Потери оккупантов бьют рекорды: ежемесячно гибнут или получают тяжелые ранения около 35 тысяч военных - и набор контрактников едва закрывает эту дыру.

Цена каждого километра продвижения выросла резко. Если осенью прошлого года Россия тратила 67 солдат на квадратный километр захваченных территорий, то в апреле - уже 179.

"Инерционный сценарий войны впервые за долгое время склонился в нашу пользу", - описывает текущий момент собеседник РБК-Украина в руководстве страны.

Именно поэтому становятся понятными слова президента Украины Владимира Зеленского о шансе на окончание горячей фазы войны примерно к ноябрю - когда в США состоятся выборы в Конгресс.

"Карты", в отсутствии которых Трамп упрекал Украину, Киев имеет давно. Но сейчас страна проводит планомерные комбинации, загоняющие врага в тупик.

Что загоняет РФ в тупик

По оценке информированных источников издания, Россия оказалась в тупике: старый сценарий - забрасывать Украину людьми - больше не дает результата. Изменить ситуацию теоретически можно, но только ценой очень рискованных шагов.

Варианты, которые рассматривает Москва:

  • новая волна мобилизации - еще 100 тысяч человек или больше;
  • наступление со стороны Беларуси на север Украины;
  • резкое расширение конфликта, в частности нападение на страны Балтии.

"У них истерика, потому что не хотят мобилизацию - боятся своих. Не хотят по-серьезному лезть в Балтию - тоже боятся. Ядерную бомбу тоже бросить не могут. Получается, давайте хоть Киев разбомбим", - говорит собеседник издания.

"У россиян осталось последнее преимущество - это ракетные удары, прежде всего баллистика", - говорит другой источник издания.

"Поэтому украинской столице действительно стоит готовиться к тому, что атаки, вроде той, что состоялась в ночь на 24 мая, станут более или менее регулярными", - говорится в сообщении.

Тем временем президент Зеленский призвал мир усилить политическое и экономическое давление на Россию, подчеркнув, что только так можно остановить регулярные удары по украинским городам.

Как сообщало РБК-Украина, The Economist ранее написал, что Зеленский якобы приказал готовиться к еще 2-3 годам войны - однако источники издания во власти опровергли эту информацию, назвав ее "старым вбросом".

