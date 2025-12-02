Конец эпохи. Prada поглотила Versace: детали покупки и как это изменит мировую фэшн-индустрию
Итальянский модный дом Prada официально завершил сделку по приобретению Versace, бренда, который компания стремилась получить в свое портфолио уже несколько лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Еще в апреле Prada подписала окончательный договор о покупке Versace у американской Capri Holdings примерно за 1,3 миллиарда евро (около 1,51 миллиарда долларов).
Предыдущий план продажи Versace компании Tapestry сорвался из-за возражений антимонопольных регуляторов, что и открыло путь для Prada.
Сын владельцев Prada Миуччи Прада и Патрицио Бертелли - Лоренцо Бертелли, который после завершения интеграции станет исполнительным председателем Versace, объяснил, что интерес к бренду возник еще во время пандемии.
"Контакты уже были во время пандемии COVID, переговоры велись еще до продажи Capri компании Tapestry. Когда эта сделка сорвалась из-за антимонопольных проблем, мы вернулись и попытались ускорить процесс", - пояснил Лоренцо Бертелли.
"Это то, над чем работали уже давно", - добавил он.
Prada купила Versace (фото: Getty Images)
Versace меняет владельца после десятилетий независимости
Дом Versace был основан в 1978 году Джанни Версаче в Милане и стал символом смелой, гламурной и узнаваемой эстетики.
Теперь бренд официально войдет в структуру Prada Group вместе с Prada и Miu Miu, что знаменует серьезные стратегические изменения в итальянской индустрии люкса.
По словам Бертелли, Versace соответствовал двум ключевым критериям для сделки:
- финансовая целесообразность
- глобальная узнаваемость бренда.
Стоит отметить, что в марте Донателла Версаче покинула должность креативного директора, которую занимала почти 30 лет. Ее место занял Дарио Витале - бывший дизайн-директор Miu Miu.
Дарио Витале (фото: instagram.com/dario___vitale)
Как это изменит мировую фэшн-индустрию
Поглощение Versace брендом Prada эксперты уже называют одной из самых громких сделок десятилетия в индустрии роскоши. Оно означает:
- усиление позиций итальянских брендов в глобальной конкуренции с французскими гигантами LVMH и Kering
- возможную смену креативного вектора Versace под влиянием философии Prada
- новые форматы коллабораций и стилистических экспериментов
- перераспределение ролей среди модных домов премиум-сегмента.
Таким образом, сделка Prada и Versace может не только переформатировать оба бренда, но и задать новые правила игры для всей мировой фэшн-индустрии.
