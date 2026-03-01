Конец эпохи Хаменеи: в Иране срочно назначили нового лидера

В Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство ISNA.
Временным верховным лидером Ирана стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.
В состав этого совета также вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эжеи. Этот орган будет совместно руководить страной во время транзита власти.
Массированные удары также привели к ликвидации верхушки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается о гибели главнокомандующего генерала Мохаммада Пакпура.
Новым главой КСИР назначен Ахмад Вахиди. Стоит отметить, что Корпус является самой влиятельной институцией Ирана, которая контролирует не только военные, но и политические и экономические процессы, действуя отдельно от регулярных вооруженных сил.
28 февраля началась совместная операция США и Израиля против иранского режима.
Президент США Дональд Трамп объявил целью кампании полную нейтрализацию угроз со стороны Тегерана. В результате серии точных ударов были ликвидированы верховный лидер Ирана Али Хаменеи, министр обороны и руководитель Генштаба.
Иран ответил обстрелами территории Израиля и военных объектов США в Бахрейне, Кувейте и других соседних странах.
