Конец эпохи Хаменеи: в Иране срочно назначили нового лидера

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Временное руководство и переходный период

Временным верховным лидером Ирана стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.

В состав этого совета также вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эжеи. Этот орган будет совместно руководить страной во время транзита власти.

Изменения в командовании КСИР

Массированные удары также привели к ликвидации верхушки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается о гибели главнокомандующего генерала Мохаммада Пакпура.

Новым главой КСИР назначен Ахмад Вахиди. Стоит отметить, что Корпус является самой влиятельной институцией Ирана, которая контролирует не только военные, но и политические и экономические процессы, действуя отдельно от регулярных вооруженных сил.

Удары по Ирану

28 февраля началась совместная операция США и Израиля против иранского режима.

Президент США Дональд Трамп объявил целью кампании полную нейтрализацию угроз со стороны Тегерана. В результате серии точных ударов были ликвидированы верховный лидер Ирана Али Хаменеи, министр обороны и руководитель Генштаба.

Иран ответил обстрелами территории Израиля и военных объектов США в Бахрейне, Кувейте и других соседних странах.

