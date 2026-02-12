Конец эпохи доверия? Кем теперь считают США ближайшие партнеры - опрос Politico

Исследование, проведенное лондонской социологической компанией Public First, показало, что во всех странах, где проводился опрос, гораздо больше людей охарактеризовали США как ненадежного союзника, чем надежного.

В частности, такой ответ дали половина опрошенных взрослых в Германии и 57% в Канаде. Во Франции доля людей, назвавших США ненадежными, также вдвое превысила долю тех, кто назвал их надежными.

Самым высоким авторитет США был в Британии, но только в сравнении: 35% британцев заявили, что США являются надежным союзником, а 39% считают их ненадежными.

Согласно данным опроса, американская военная сила все чаще рассматривается как неопределенный актив.

Большинство взрослых во Франции и Германии заявили, что не верят, что враги будут бояться напасть на них из-за их отношений с США.

А в Британии только за один год доля людей, которые все еще считают США эффективным средством сдерживания вражеских атак, резко снизилась на 10%.

В Британии, Франции и Германии негативные восприятия США преобладают положительные по ключевым показателям, включая то, защищает ли она демократию, разделяет ли их ценности и действует ли как надежный союзник, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос также показывает, что все большая доля респондентов в странах не считает, что США разделяют их ценности или защищают демократию, что является давним американским принципом.

Во Франции только 17% респондентов согласились с утверждением "США разделяют наши ценности", 49% - не согласились.

В Германии 50% респондентов заявили, что США не разделяют их ценности, а лишь 18% сказали, что Вашингтон "защищает демократию".

По словам руководителя исследований Public First Себа Райда, еще год назад европейцы воспринимали США как "ненадежного, но критически важного союзника, который сдерживает врагов". Сейчас же, отмечает он, все больше граждан не верят в саму идею трансатлантического сдерживания в рамках НАТО.

Ухудшение отношения связывают с политикой президента Дональда Трампа и рядом дипломатических конфликтов - от торговых споров до заявлений о возможной аннексии Гренландии. Дополнительное напряжение вызвало прошлогоднее выступление вице-президента Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции, которое вызвало резкую реакцию в Европе.