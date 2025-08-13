Конец бусификации? Как изменится работа ТЦК с обязательством носить камеры: объяснение

Бодикамеры с 1 сентября: что это изменит

Введение бодикамер для сотрудников ТЦК теоретически может уменьшить количество случаев неправомерных действий и злоупотреблений со стороны представителей ТЦК и СП. Фиксация действий на видео создает дополнительный элемент контроля и играет важную превентивную роль, убежден Михаил Лобунько.

У кого будет доступ к записям?

"Видео с бодикамер является информацией с ограниченным доступом. Доступ к нему будут иметь уполномоченные лица, определенные внутренними инструкциями. Однако в случае конфликтной ситуации потерпевший или его адвокат могут официально истребовать видеозапись как доказательство в рамках уголовного или административного производства", – говорит специалист.

Можно ли использовать видео в суде

Такие записи могут быть доказательством по уголовным, административным или гражданским делам, если они получены и сохранены с соблюдением процессуальных требований (целостность носителя, отсутствие монтажа), отмечает юрист.

Возрастет ли ответственность ТЦК?

Формально уровень юридической ответственности для работников ТЦК не изменится, поскольку она уже предусмотрена законом, подчеркивает Лонунько.

Но на практике бодикамера может значительно облегчить доказывание фактов превышения полномочий или незаконных действий, что повышает шансы привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения и облегчает процесс доказывания неправомерной мобилизации.

"Это, очевидно, позволит сделать процесс мобилизации более прозрачным и облегчит адвокатам процесс доказывания этих правонарушений в судебном порядке", – говорит он.

Он обращает внимание: новые изменения – это инструмент, который при условии надлежащей имплементации и реализации этих норм, способен реально повысить прозрачность работы представителей ТЦК и СП.

"Стоит также отметить превентивный эффект, который заключается в том, что фиксация действий уполномоченных лиц значительно уменьшит количество злоупотреблений, поскольку это приведет к санкциям в соответствии с законом. Но эффективность этой инициативы будет зависеть от того, как именно эти нормы будут выполняться и реализовываться", – отмечает собеседник.