Не "Кинжалы" и "Калибры". Эксперт назвал самое опасное оружие РФ во время атак по Украине

Он отметил, что в случае с "Кинжалами" возможности России ограничены. Также у агрессора большие проблемы по носителям для таких ракет.



В то же время "Калибры" в РФ пытались модернизировать и даже хотели поставить на них антенны для улучшения связи, но украинские истребители F-16 и Mirage достаточно эффективно с ними справляются.

"Тему с крылатыми ракетами, я отношу их к меньшей степени опасности. Вот "Искандеры" и "Шахеды" в таких количествах, когда у нашей ПВО нет мощности, чтобы их уничтожать, это да", - подчеркнул Криволап.