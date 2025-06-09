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Не "Кинжалы" и "Калибры". Эксперт назвал самое опасное оружие РФ во время атак по Украине

Понедельник 09 июня 2025 18:39
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Не "Кинжалы" и "Калибры". Эксперт назвал самое опасное оружие РФ во время атак по Украине Иллюстративное фото: Россия атакует Украину "Искандерами" (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник
Эксперт: Константин Криволап

Самую большую угрозу для Украины сейчас представляют российские "Искандеры" и "Шахеды". У России большое количество такого вооружения.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что в случае с "Кинжалами" возможности России ограничены. Также у агрессора большие проблемы по носителям для таких ракет.

В то же время "Калибры" в РФ пытались модернизировать и даже хотели поставить на них антенны для улучшения связи, но украинские истребители F-16 и Mirage достаточно эффективно с ними справляются.

"Тему с крылатыми ракетами, я отношу их к меньшей степени опасности. Вот "Искандеры" и "Шахеды" в таких количествах, когда у нашей ПВО нет мощности, чтобы их уничтожать, это да", - подчеркнул Криволап.

Массированный удар по Украине

Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Всего в небе над Украиной зафиксировали 499 воздушных целей.

В частности, сегодня был "антирекорд" по дронам - РФ запустила 479 единиц.

Также враг использовал для атаки четыре гиперзвуковых ракеты "Кинжал".

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