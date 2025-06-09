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Не "Кинджали" і "Калібри". Експерт назвав найнебезпечнішу зброю РФ під час атак по Україні

Понеділок 09 червня 2025 18:39
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Не "Кинджали" і "Калібри". Експерт назвав найнебезпечнішу зброю РФ під час атак по Україні Ілюстративне фото: Росія атакує Україну "Іскандерами" (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник
Експерт: Костянтин Криволап

Найбільшу загрозу для України зараз становлять російські "Іскандери" і "Шахеди". У Росії велика кількість такого озброєння.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він зазначив, що у випадку з "Кинджалами" можливості Росії обмежені. Також у агресора великі проблеми з носіями для таких ракет.

Водночас "Калібри" в РФ намагалися модернізувати і навіть хотіли поставити на них антени для поліпшення зв'язку, але українські винищувачі F-16 і Mirage досить ефективно з ними справляються.

"Тему з крилатими ракетами, я відношу їх до меншого ступеня небезпеки. Ось "Іскандери" і "Шахеди" в таких кількостях, коли в нашої ППО немає потужності, щоб їх знищувати, це так", - підкреслив Криволап.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, в ніч на 9 червня російські окупанти атакували Україну ракетами і безпілотниками. Загалом у небі над Україною зафіксували 499 повітряних цілей.

Зокрема, сьогодні був "антирекорд" по дронах - РФ запустила 479 одиниць.

Також ворог використав для атаки чотири гіперзвукові ракети "Кинджал".

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