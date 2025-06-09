Не "Кинджали" і "Калібри". Експерт назвав найнебезпечнішу зброю РФ під час атак по Україні

Він зазначив, що у випадку з "Кинджалами" можливості Росії обмежені. Також у агресора великі проблеми з носіями для таких ракет.



Водночас "Калібри" в РФ намагалися модернізувати і навіть хотіли поставити на них антени для поліпшення зв'язку, але українські винищувачі F-16 і Mirage досить ефективно з ними справляються.

"Тему з крилатими ракетами, я відношу їх до меншого ступеня небезпеки. Ось "Іскандери" і "Шахеди" в таких кількостях, коли в нашої ППО немає потужності, щоб їх знищувати, це так", - підкреслив Криволап.