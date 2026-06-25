На Кинбурнской косе подняли флаг Украины, оккупанты убегают, - ВСУ
Украинский флаг подняли на Кинбурнской косе. оккупанты бегут с занятых ранее позиций.
Как пишет РБК-Украина , об этом сообщили в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.
Сине-желтый прапор на Кинбурнской косе показали на видео.
"В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили окупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны", - говорится в сообщении.
В Силах обороны Юга также отметили, что когда-то наши танки все же дойдут до Джанкоя.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские дроны успешно поразили нефтебазу в Краснодарском регионе и НПЗ в 1500 км от Украины. Успешные атаки ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Также ранее мы писали, что громкие взрывы прогремели в Крыму. После пожаров на ТЭС в оккупированных городах и населённых пунктах полуострова начались блекауты.