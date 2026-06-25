На Кінбурнській косі підняли прапор України, окупанти втікають, - ЗСУ

Український прапор підняли на На Кінбурнській косі. Окупанти втікають з займаних раніше позицій.

Як пише РБК-Україна , про це повідомили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.

Синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі показали на відео.

"Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони", - йдеться у повідомленні.

У Силах оборони Півдня також зазначили, що колись наші танки все ж таки дійдуть до Джанкоя.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські дрони успішно уразили нафтобазу в Краснодарському регіоні та НПЗ за 1500 км від України. Успішні атаки ЗСУ підтвердив президент України Володимир Зеленський.