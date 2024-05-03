С какими болезнями кожи не могут мобилизовать: полный список
Обнародован список заболеваний кожи, а также подкожной клетчатки, которые являются основанием для признания военнообязанного непригодным к службе.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на приказ Министерства обороны Украины.
В соответствии с приказом Минобороны, к болезням кожи, которые являются поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:
- диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обыкновенная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);
В частности непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после перенесения острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В список болезней попали:
- фурункул;
- фурункулез;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцесс;
- импетиго;
- эктима;
- острая экзема;
- дерматиты;
- питириаз розовый;
- многоформная эритема;
- парапсориаз.
Мобилизация в Украине
26 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную раду обновленный законопроект по мобилизации. Уже 11 апреля документ был поддержан Радой в рамках второго чтения. Депутаты приняли законопроект без нормы о демобилизации.
Уже 16 марта документ получил подпись от президента Владимира Зеленского и вступит в силу уже 18 мая.
Все подробности о том, что изменится согласно новому законопроекту о мобилизации - читайте в нашем материале.
Также подробнее о том, с какими болезнями военнообязанные будут признаваться пригодными, можно ознакомиться по ссылке.
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