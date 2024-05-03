ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С какими болезнями кожи не могут мобилизовать: полный список

Пятница 03 мая 2024 14:19
UA EN RU
С какими болезнями кожи не могут мобилизовать: полный список Фото: Минобороны опубликовало список болезней кожи с которыми не признают пригодными (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Обнародован список заболеваний кожи, а также подкожной клетчатки, которые являются основанием для признания военнообязанного непригодным к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на приказ Министерства обороны Украины.

В соответствии с приказом Минобороны, к болезням кожи, которые являются поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:

  • диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатка обыкновенная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);

В частности непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после перенесения острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В список болезней попали:

  • фурункул;
  • фурункулез;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцесс;
  • импетиго;
  • эктима;
  • острая экзема;
  • дерматиты;
  • питириаз розовый;
  • многоформная эритема;
  • парапсориаз.

Мобилизация в Украине

26 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную раду обновленный законопроект по мобилизации. Уже 11 апреля документ был поддержан Радой в рамках второго чтения. Депутаты приняли законопроект без нормы о демобилизации.

Уже 16 марта документ получил подпись от президента Владимира Зеленского и вступит в силу уже 18 мая.

Все подробности о том, что изменится согласно новому законопроекту о мобилизации - читайте в нашем материале.

Также подробнее о том, с какими болезнями военнообязанные будут признаваться пригодными, можно ознакомиться по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список
С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила