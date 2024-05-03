З якими хворобами шкіри не можуть мобілізувати: повний список
Оприлюднено список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини, які є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства оборони України.
Відповідно до наказу Міноборони, до хворіб шкіри, які є приводом визнати військовозобов'язаного непридатним, відносяться:
- дифузний нейродерміт з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);
Зокрема непридатними будуть визнаваться ті, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:
- фурункул;
- фурункульоз;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцес;
- імпетиго;
- ектима;
- гостра екзема;
- дерматити;
- пітіріаз рожевий;
- багатоформна еритема;
- парапсоріаз.
Мобілізація в Україні
26 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт щодо мобілізації. Вже 11 квітня документ було підтримано Радою в рамках другого читання. Депутати прийняли законопроєкт без норми про демобілізацію.
Вже 16 березня документ отримав підпис від президента Володимира Зеленського й набуде чинності вже 18 травня.
Усе подробиці про те, що зміниться згідно з новим законопроєктом про мобілізацію - читайте у нашому матеріалі.
Також детальніше про те, з якими хворобами військовозобов'язані визнаватимуться придатними, можна ознайомитись за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.