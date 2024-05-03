З якими хворобами шкіри не можуть мобілізувати: повний список

Оприлюднено список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини, які є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства оборони України.

Відповідно до наказу Міноборони, до хворіб шкіри, які є приводом визнати військовозобов'язаного непридатним, відносяться:

дифузний нейродерміт з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);

Зокрема непридатними будуть визнаваться ті, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:

фурункул;

фурункульоз;

карбункул;

флегмона;

абсцес;

імпетиго;

ектима;

гостра екзема;

дерматити;

пітіріаз рожевий;

багатоформна еритема;

парапсоріаз.

Мобілізація в Україні

26 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт щодо мобілізації. Вже 11 квітня документ було підтримано Радою в рамках другого читання. Депутати прийняли законопроєкт без норми про демобілізацію.

Вже 16 березня документ отримав підпис від президента Володимира Зеленського й набуде чинності вже 18 травня.

Усе подробиці про те, що зміниться згідно з новим законопроєктом про мобілізацію - читайте у нашому матеріалі.

Також детальніше про те, з якими хворобами військовозобов'язані визнаватимуться придатними, можна ознайомитись за посиланням.