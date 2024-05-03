ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З якими хворобами шкіри не можуть мобілізувати: повний список

П'ятниця 03 травня 2024 14:19
UA EN RU
З якими хворобами шкіри не можуть мобілізувати: повний список Фото: Міноборони опублікувало список хвороб шкір з якими не визнають придатними (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Оприлюднено список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини, які є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства оборони України.

Відповідно до наказу Міноборони, до хворіб шкіри, які є приводом визнати військовозобов'язаного непридатним, відносяться:

  • дифузний нейродерміт з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
  • пухирчатка звичайна;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);

Зокрема непридатними будуть визнаваться ті, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:

  • фурункул;
  • фурункульоз;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцес;
  • імпетиго;
  • ектима;
  • гостра екзема;
  • дерматити;
  • пітіріаз рожевий;
  • багатоформна еритема;
  • парапсоріаз.

Мобілізація в Україні

26 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт щодо мобілізації. Вже 11 квітня документ було підтримано Радою в рамках другого читання. Депутати прийняли законопроєкт без норми про демобілізацію.

Вже 16 березня документ отримав підпис від президента Володимира Зеленського й набуде чинності вже 18 травня.

Усе подробиці про те, що зміниться згідно з новим законопроєктом про мобілізацію - читайте у нашому матеріалі.

Також детальніше про те, з якими хворобами військовозобов'язані визнаватимуться придатними, можна ознайомитись за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла