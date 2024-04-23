С какими болезнями не могут мобилизовать во время войны: полный список

ВВК для ограниченно пригодных

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся ограниченно подходящих мужчин. Все военнообязанные, получившие такой статус, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев.

При этом в Украине остается только два статуса - "пригодный" или "непригодный".

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