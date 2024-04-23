З якими хворобами не можуть мобілізувати під час війни: повний перелік

ВЛК для обмежено придатних

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, який стосується обмежено придатних чоловіків. Усі військовозобов'язані, хто отримав такий статус, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців.

При цьому в Україні залишається лише два статуси - "придатний" або "непридатний".

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