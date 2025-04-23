Какими будут результаты выборов в случае участия Залужного: прогноз социолога
У президента Владимира Зеленского есть только один соперник на будущих выборах. И шансы на победу у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного сейчас выше.
Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.
Як отметил Паниотто, КМИС не считает нужным обнародовать данные электоральных рейтингов в условиях, когда выборов в обозримой перспективе не может быть. "Это приводит только к оживлению политической борьбы и способствует врагу", - считает он.
Паниотто напомнил, что украинцы против выборов не только во время войны, но и во время временного перемирия, которого хочет добиться президент США Дональд Трамп.
По его словам, в отличие от доверия или поддержки, электоральный рейтинг зависит от списка, то есть от того, кто будет участвовать в выборах.
"В тех исследованиях, с которыми я знаком, действительно во второй тур выходят Зеленский и Залужный, и в нем побеждает Залужный. Но будет ли он участвовать в выборах? И будет ли участвовать Зеленский?" - сказал гендиректор КМИС.
Предвыборная борьба
Паниотто заявил, что во время выборов начинается активная политическая борьба, поиск компроматов.
"Например, "почему Залужный во время войны защищал диссертацию у очень сомнительного Кивалова? У него что, было много времени писать диссертацию?" И тому подобное. Неизвестно, как это повлияет на его рейтинг. Неизвестно, кто еще из военных будет в списке, которые будут "отщипывать" рейтинг Залужного", - рассказал он.
По его мнению, в конце концов все будет зависеть от того, как закончится война, это будет иметь решающее влияние на рейтинг Зеленского и его намерения баллотироваться.
"Если Залужный не будет участвовать в выборах, шансы Зеленского резко возрастают, сейчас у него нет других соперников. Среди "старых" политиков вероятнее всего участвовать будут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, но их шансы крайне низкие, скорее это будут "новые лица", - констатировал Паниотто.
Напомним, рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уже больше года выше рейтинга президента. Только часть социологических центров включают его в списки при опросах.
Сам Залужный в комментарии РБК-Украина заявил, что пока идет война, "нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах".