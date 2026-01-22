Ким призвал готовиться к масштабным отключениям света на Николаевщине

Добавим, что 22 января в эфире телемарафона Ким уже предупреждал, что в Николаевской области ситуация с электроснабжением остается критической, а жителей просят готовиться к худшему сценарию - до двух часов света в сутки.

Общая ситуация

Напомним, что в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере из-за сочетания масштабных российских терактов против энергетики и сильных морозов. Оба фактора вызвали серьезные перебои со светом, отоплением и теплоснабжением в разных регионах.

Отметим, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетической сфере МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и "тревожный чемодан".

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, для восстановления повреждений энергосистемы после российских терактов Украина уже получила от партнеров более 50 тонн энергетического оборудования.

Добавим, что в пятницу, 23 января, почасовые отключения света будут действовать во всех областях Украины. 22 января во многих регионах из-за морозов и последствий терактов РФ пришлось вводить аварийные отключения.