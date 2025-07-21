С кем Усик будет драться после Дюбуа: ИИ назвал идеального кандидата

С этим может драться Усик?

Сразу после боя с "Динамитом" Усик вспомнил имена тяжеловесов, с которыми мог бы провести свой последний бой в профессиональном боксе.

Александр назвал в частности Тайсона Фьюри (британец, кстати, сразу же ответил Усику через видео в Instagram), Дерека Чисору, который обратился к "Коту" от имени британских боксеров, и Джозефа Паркера. Эксперты, добавляют в этот список еще и Агита Кабайела и Энтони Джошуа.

Однако анализ ИИ показал, что почти все эти боксеры являются "наименее логичными" кандидатами на бой против Усика. Все, кроме одного.

Идеальный кандидат для Усика

Самым идеальным следующим соперником для Усика, по мнению ИИ, является 33-летний новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 КО). Ниже - ключевые аргументы "за" этого кандидата.

Обязательный претендент

Паркер является действующим временным чемпионом WBO и, соответственно, обязательным претендентом на титул Усика. По правилам санкционирующих органов, он находится на первой позиции в очереди на чемпионский бой. Это не вопрос личных пожеланий, а требование федерации, которая владеет одним из главных поясов.

Феноменальная форма

Последние два года стали лучшими в карьере Паркера. Он одержал шесть побед подряд, включая впечатляющие триумфы над такими бойцами, как Деонтей Уайлдер, Жилей Чжан и Мартин Баколе. Эта серия убедительно доказала его готовность к чемпионскому уровню.

Активная позиция промоутеров

Промоутер Паркера, Дэвид Хиггинс, активно и публично требует боя для своего подопечного. Он убежден, что Джозеф "долго стоял в очереди" и полностью заслужил свой шанс.

Поддержка Турки Аль-Шейха

Паркер является боксером Фрэнка Уоррена, которого любит влиятельный Турки Аль-Шейх, "денежный мешок" саудовского бокса. Паркер получил свою победную серию именно в Саудовской Аравии, что делает его бой с Усиком там очень привлекательным для организаторов.

Сохранение абсолютного статуса

Для Усика бой с обязательным претендентом - это путь к сохранению всех его четырех чемпионских поясов. Уклонение от такого поединка может привести к потере титула WBO.

"Усик - это боксер, который уже вошел в пантеон великих, рядом с Мухаммедом Али и Шугаром Рэем Леонардом. Теперь ему предстоит выбрать следующую вершину, и идеальным стартом к ней кажется именно встреча с Паркером", - утверждает ИИ.

Джозеф Паркер (фото: facebook.com/joeboxerparker)

Почему не другие?

Тайсон Фьюри

Хотя трилогия с "Цыганским королем" была бы мега-событием, Усик уже побеждал его дважды. Фьюри, находящийся в отставке (фейковой?) и постоянно заявляющий о своем величии, пока не является обязательным претендентом.

Энтони Джошуа

Усик дважды побеждал Джошуа, поэтому третий поединок не вызывает такого ажиотажа, как, например, с Фьюри. Недавнее поражение Джошуа от Дюбуа также снижает его шансы.

Дерек Чисора

Усик уже побеждал Чисору. Хотя Дерек и выиграл три последних боя, уровень его соперников не соответствует статусу обязательного претендента на абсолютного чемпиона.

Агит Кабайел

Непобедимый немец, имеющий временный титул WBC и впечатляющую серию побед, является интересным вариантом, но по линии обязательных претендентов он пока что стоит после Паркера.

Джозеф Паркер и Владимир Кличко (фото: facebook.com/joeboxerparker)