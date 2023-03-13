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Утром РФ обстреляла Николаевский район: есть жертва, под завалами могут быть люди

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Николаев, Понедельник 13 марта 2023 08:16
Утром РФ обстреляла Николаевский район: есть жертва, под завалами могут быть люди Фото: оккупанты атаковали Николаевский район 13 марта, есть жертва (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Только что, 13 марта, российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района", - рассказал он.

По его словам, по предварительной информации, один погибший, под завалами могут быть еще люди.

"Есть разрушение жилых домов", – добавил Ким.

Как сообщалось, в воскресенье, 12 марта, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. Начались пожары, повреждены дома и многоэтажка.

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