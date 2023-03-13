Утром РФ обстреляла Николаевский район: есть жертва, под завалами могут быть люди

Только что, 13 марта, российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района", - рассказал он. По его словам, по предварительной информации, один погибший, под завалами могут быть еще люди. "Есть разрушение жилых домов", – добавил Ким.