Россияне второй раз за день обстреляли Николаев: есть пострадавшие

Российские войска второй раз с начала суток обстреляли Николаев. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.

Как отметил мэр, в Николаеве несколько раз с начала суток слышали взрывы. В частности, было громко около 11:45, а также в 12:10.

"О дневных прилетах. По состоянию на данный момент пострадали два человека, оказали помощь амбулаторно", - сообщил Сенкевич.

Мэр добавил, что спецслужбы обследуют район рядом с "прилетом" на предмет повреждений в жилом секторе.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве повторный "прилет" по одному из объектов.

"Прилет туда же, но успели всех увести. Гражданские", - сообщил глава Николаевской ОВА.