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В Николаеве раздались взрывы, военные предупреждали о баллистике с юга

Вторник 15 октября 2024 02:44
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В Николаеве раздались взрывы, военные предупреждали о баллистике с юга Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 октября в Николаеве раздались взрывы. Военные предупреждали о скоростных целях на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Николаеве раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 02:33.

В свою очередь городской голова Александр Сенкевич уточнил, что звук взрыва был слышен до начала объявления воздушной тревоги.

Перед этим, в 02:31, Воздушные силы ВСУ предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга в тех областях, где объявлена воздушная тревога.

Позже, в 02:34 и 02:35, военные писали о скоростных целях на Николаев.

В это же время корреспонденты "Суспільного" сообщили о повторных взрывах.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:37 сигнал воздушной тревоги продолжается в Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также "покраснение" указано в оккупированной Луганской области и в Крыму.

В Николаеве раздались взрывы, военные предупреждали о баллистике с юга

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