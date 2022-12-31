Ким предупредил об обстреле Николаева оккупантами: что известно

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты готовятся сегодня поздно вечером ударить ракетами по областному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram руководителя ОВА.

Потому рекомендуется прислушиваться к воздушным тревогам, до их окончания оставаться в укрытии и по возможности соблюдать правило "двух стен".

"Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", - подчеркнул руководитель Николаевской ОВА.

По его словам, планируется как минимум один залп ракетами противовоздушного комплекса С-300.

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Николаеве шесть человек получили ранения, в результате обстрела Николаева в одном из районов возник пожар. Также в городе был поврежден автомобиль.

После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что все жители Николаевской области, пострадавшие от сегодняшней ракетной атаки россиян, получат компенсацию.

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