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Ким предупредил об обстреле Николаева оккупантами: что известно

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты готовятся сегодня поздно вечером ударить ракетами по областному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram руководителя ОВА.

По его словам, планируется как минимум один залп ракетами противовоздушного комплекса С-300.

"Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", - подчеркнул руководитель Николаевской ОВА.

Потому рекомендуется прислушиваться к воздушным тревогам, до их окончания оставаться в укрытии и по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Николаеве шесть человек получили ранения, в результате обстрела Николаева в одном из районов возник пожар. Также в городе был поврежден автомобиль.

После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что все жители Николаевской области, пострадавшие от сегодняшней ракетной атаки россиян, получат компенсацию.

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