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Ким о последних обстрелах Николаева: россияне подло меняли тактику

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты подло меняли свою тактику во время обстрелов Николаева на прошлой неделе. В частности, они пытались атаковать спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"В течение прошлой недели Николаев подвергался интенсивным обстрелам военными РФ, причем они делали это более подло и меняли тактику. Скажем, в ночь на 11 февраля, они четыре раза запускали группы беспилотников с интервалом примерно в 30-60 минут", - рассказал Ким. 

По его словам, россияне таким образом пытались не только вызвать более серьезные разрушения, но и ударить по украинским спасателям, которые участвовали в ликвидации последствий атак. 

Также в результате удара 7 февраля, который россияне нанесли ракетой Х-22, был один погибший и несколько раненых. Из-за атаки повреждены около 70 домов, три здания - полностью разрушены. 

Удар по Николаеву 11 февраля

Напомним, в ночь на 11 февраля российские оккупанты атаковали Николаев при помощи дронов-камикадзе. 

В результате попаданий по городу начался пожар и был один пострадавший. 

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина

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