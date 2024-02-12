UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кім про останні обстріли Миколаєва: росіяни підло змінювали тактику

Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти підло змінювали свою тактику під час обстрілів Миколаєва минулого тижня. Зокрема, вони намагалися атакувати рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Протягом минулого тижня Миколаїв зазнавав інтенсивних обстрілів військовими РФ, причому вони робили це більш підло і змінювали тактику. Скажімо, у ніч на 11 лютого вони чотири рази запускали групи безпілотників з інтервалом приблизно в 30-60 хвилин", - розповів Кім.

За його словами, росіяни таким чином намагалися не лише викликати більш серйозні руйнування, а й вдарити по українських рятувальниках, які брали участь у ліквідації наслідків атак.

Також внаслідок удару 7 лютого, який росіяни завдали ракетою Х-22, був один загиблий та кілька поранених. Через атаку пошкоджено близько 70 будинків, три будівлі - повністю зруйновано.

Удар по Миколаєву 11 лютого

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого російські окупанти атакували Миколаїв за допомогою дронів-камікадзе.

Внаслідок влучань по місту почалася пожежа і був один постраждалий.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївдрониВійна Росії проти УкраїниВиталий КимРакетний ударАтака дронів