Кім Чен Ин закликав армію "підвищити боєготовність"

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав докласти максимальних зусиль для підвищення боєготовності армії. Він заявив про це під час першого в історії семінару для командування і політичних комісарів Корейської народної армії (КНА), який пройшов в Пхеньяні 24-27 липня.

"В цей час ворожі сили систематично нарощують свої можливості для нанесення попереджувального нападу на КНДР і нарощують озброєння, одночасно посилюючи всі види наполегливих військових навчань з метою агресії", - сказав Кім Чен Ин.

Він зазначив, що така ситуація зміцнила рішучість і бойову волю КНА для викорінення першопричини напруженості.

Лідер КНДР закликав всіх військових "докласти максимум зусиль для підвищення боєздатності своїх підрозділів".

Відомо, що у семінарі взяли участь воєначальники та політичні комісари всіх армійських підрозділів.

Під час заходу обговорювалися питання тактичної та політичної підготовки кадрів армії, а також підвищення обороноздатності на тлі зростання нових загроз.