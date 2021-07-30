Ким Чен Ын призвал армию "повысить боеготовность"

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеготовности армии. Он заявил об этом во время первого в истории семинара для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА), который прошел в Пхеньяне 24-27 июля.

"В это время вражеские силы систематически наращивают свои возможности для нанесения предупреждающего нападения на КНДР и наращивают вооружения, одновременно усиливая все виды военных учений с целью агрессии",- сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что такая ситуация укрепила решимость и боевую волю КНА для искоренения первопричины напряженности.

Лидер КНДР призвал всех военных "приложить максимум усилий для повышения боеспособности своих подразделений".

Известно, что в семинаре приняли участие военачальники и политические комиссары всех армейских подразделений.

Во время мероприятия обсуждались вопросы тактической и политической подготовки кадров армии, а также повышение обороноспособности на фоне роста новых угроз.