Ким Чен Ын призвал армию "повысить боеготовность"
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеготовности армии. Он заявил об этом во время первого в истории семинара для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА), который прошел в Пхеньяне 24-27 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"В это время вражеские силы систематически наращивают свои возможности для нанесения предупреждающего нападения на КНДР и наращивают вооружения, одновременно усиливая все виды военных учений с целью агрессии",- сказал Ким Чен Ын.
Он отметил, что такая ситуация укрепила решимость и боевую волю КНА для искоренения первопричины напряженности.
Лидер КНДР призвал всех военных "приложить максимум усилий для повышения боеспособности своих подразделений".
Известно, что в семинаре приняли участие военачальники и политические комиссары всех армейских подразделений.
Во время мероприятия обсуждались вопросы тактической и политической подготовки кадров армии, а также повышение обороноспособности на фоне роста новых угроз.
Напомним, директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гина назвал политику США к Северной Корее враждебной.
Ранее Северная Корея проводила пуски двух ракет малой дальности.