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Кім Чен Ин з'явився на публіці і пообіцяв посилити стримування ядерної війни

Новини » Політика     24.05.2020 - 02:25
Кім Чен Ин з'явився на публіці і пообіцяв посилити стримування ядерної війни
Фото: Кім Чен Ин (kremlin ru)

Він провів спеціальну військову зустріч

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин провів військову зустріч для обговорення нової політики щодо зміцнення ядерного потенціалу країни. Він пообіцяв посилити стримування ядерної війни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Кім Чен Ин вперше за останні три тижні з'явився в публічному просторі.

"На зустрічі була викладена нова політика для подальшого посилення стримування ядерної війни в країні і введення стратегічних збройних сил в стан підвищеної готовності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 1 травня, через що з'явилися чутки про його хворобу.

У той же час радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів Роберт О'Брайен заявив, що у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина зі здоров'ям "все добре".

Нагадаємо, 1 травня Кім Чен Ин з'явився на публіці після 20-денної перерви, що викликало чутки про його смерть.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Кім Чен ИнКНДР
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