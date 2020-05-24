Ким Чен Ын появился на публике и пообещал усилить сдерживание ядерной войны

Фото: Ким Чен Ын (kremlin ru)

Он провел специальную военную встречу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел военную встречу для обсуждения новой политики по укреплению ядерного потенциала страны. Он пообещал усилить сдерживание ядерной войны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ким Чен Ын впервые за последние три недели появился в публичном пространстве.

"На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая, из-за чего появились слухи о его болезни.

В то же время советник по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт О'Брайен заявил, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына со здоровьем "все хорошо".

Напомним, 1 мая Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного перерыва, что вызвало слухи о его смерти.

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Автор: Инна Собора