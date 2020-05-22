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Кім Чен Ин не з'являвся на публіці три тижні

Новини » В світі     22.05.2020 - 16:21
Кім Чен Ин не з'являвся на публіці три тижні
Фото: Кім Чен Ин (kremlin ru)

Останній раз лідер КНДР з'явився на публіці 1 травня

Лідер КНДР Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 1 травня. До цього він також не був на публіці протягом 20 днів у зв'язку з чим з'явилися чутки про його хворобу.

Про це йдеться в заяві уряду Південної Кореї, передає Yonhap.

У заяві наголошується, що Південна Корея уважно стежить за місцезнаходженням північнокорейського лідера.

"Південна Корея уважно стежить за місцезнаходженням північнокорейського лідера Кім Чен Ина, оскільки його відсутність на публіці знову збільшилася до трьох тижнів", - йдеться в повідомленні.

При цьому Reuters зазначає, що Кім Чен Ун за останні два місяці зробив виключно мало публічних виступів.

На думку аналітиків, рідкісна поява північнокорейського лідера пояснюється тим, що КНДР вводить антикоронавірусні заходи, хоча в країні стверджують, що у неї немає підтверджених випадків захворювання.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин з'явився на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР. Після чого він пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серці, яку нещодавно переніс.

Востаннє лідер КНДР з'явився на публіці 1 травня, де взяв участь у завершенні будівництва заводу з виробництва добрив в Пхеньяні. Його супроводжували кілька високопоставлених чиновників, у тому числі його молодша сестра Кім Е Чжон.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Кім Чен Ин
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