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У Вашингтоні вважають, що в Кім Чен Ина "все добре"

Новини » Політика     13.05.2020 - 01:31
У Вашингтоні вважають, що в Кім Чен Ина "все добре"
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Радник з нацбезпеки вважає, що лідер КНДР "добре тримається"

Радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів Роберт О’Браєн заявив, що у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина зі здоров'ям "швидше всього, все добре". Про це пише Bloomberg.

Зокрема, О’Браєн сказав, що зробив такі висновки, судячи з останніх фотографій Кіма.

"Він уже виходить й урочисто відкриває фабрики з виготовлення добрив. Тож, на нашу думку, з ним, вочевидь, усе добре", - зазначив О’Браєн.

Радник з безпеки наголосив також, що наразі не можна підтвердити достовірність та оригінальність фотографій, оскільки "КНДР є важкою ціллю для спецслужб".

"Ми називаємо цю державу "царством відлюдників". Важко здобути інформацію від Північної Кореї", - заявив О'Браєн.

Нагадаємо, північнокорейські ЗМІ повідомили 2 травня, що напередодні Кім Чен Ин взяв участь в завершенні будівництва заводу з виробництва добрив у Пхеньяні.

Міжнародні інформаційні агенції писали про те, що Кім був хворий або переніс операцію на серці. Окремі ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР міг померти.

Теги Новини України КНДРКім Чен Ин
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