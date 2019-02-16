Кім Чен Ин відвідає В'єтнам до саміту з Трампом

Лідер КНДР прибуде у В'єтнам 25 лютого

Лидер Северной Кореи ким Чен Ын посетит Вьетнам перед запланированным саммитом с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили изданию анонимные источники, Ким Чен Ын прибудет во Вьетнам 25 февраля, тогда как саммит с Трампом запланирован на 27-28 февраля. Северокорейский лидер планирует провести встречу с вьетнамськими чиновниками в Ханое.

Кроме того, Ким Чен Ын посетит большую производственную базу Bac Ninh в промышленном вьетнамском городе Хайфон.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут 27-28 февраля во вьетнамському Ханое второй совместный саммит по вопросу денуклеаризации корейского полуострова.

Ранее, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что существует угроза восстановление Северной Кореей ядерных программ. Также Помпео добавил, что сейчас денуклеаризация Корейского полуострова остается невозможной.

До этого Южная Корея и США обсудили денуклеаризацию КНДР. В ходе переговоров стороны подвели итоги сотрудничества двух стран в вопросах денуклеаризации КНДР и установления прочного мира на Корейском полуострове.

Добавим, в Пентагоне заявили, что КНДР, как и ранее, является угрозой для Соединенных Штатов Америки