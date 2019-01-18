КНДР, як і раніше, є загрозою для США, - Пентагон

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Заступник голови Трудової партії Північної Кореї генерал Кім Ен Чол напередодні прибув у Вашингтон

КНДР, як і раніше, є загрозою для Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu з посиланням на доповідь Пентагону щодо політики США у сфері протиракетної оборони.

"В той час, як існує новий можливий шлях до миру з Північною Кореєю, ця країна продовжує представляти виняткову загрозу для США", - йдеться в доповіді.

У виданні повідомляють, що заступник голови Трудової партії Північної Кореї генерал Кім Ен Чол напередодні прибув у Вашингтон для зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео. Після зустрічі з Кім Ен Чолем Трамп може анонсувати проведення другого саміту США-КНДР.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея продовжує секретно розвивати ядерні та ракетні програми всупереч заявам свого лідера Кім Чен Ина. Відзначається, що Кім Чен Ин отримав достатньо матеріалу для створення ще приблизно шести ядерних бомб.

Нагадаємо, американська сторона запропонувала Північної Кореї провести саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином в середині лютого у В'єтнамі.