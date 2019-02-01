Південна Корея і США обговорили денуклеаризацію КНДР

Колаж РБК-Україна

Сторони обговорили рамки подальшої співпраці

Голова Комітету начальників штабів збройних сил Республіки Корея генерал Пак Хан Гі провів телефонні переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генералом корпусу морської піхоти Джозефом Данфордом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністерство національної оборони Південної Кореї.

Повідомляється, що сторони обговорили рамки подальшої співпраці.

"У ході переговорів сторони підвели підсумки співпраці двох країн у питаннях денуклеаризації КНДР і встановлення міцного миру на Корейському півострові", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Північній Кореї виявили секретну базу балістичних ракет. База є однією з 20 незаявлених північнокорейським урядом ракетних місць.

Також раніше повідомлялося, що Північна Корея продовжує таємно розвивати ядерні та ракетні програми всупереч заявам свого лідера Кім Чен Ина.

Після цього в Пентагоні заявили, що КНДР, як і раніше, є загрозою для Сполучених Штатів Америки.

"В той час, коли існує новий можливий шлях до миру з Північною Кореєю, ця країна продовжує представляти виняткову загрозу для США", - йдеться в доповіді.