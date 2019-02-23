Кім Чен Ин вирушив у В'єтнам на зустріч з Трампом

Наразі лідер КНДР перебуває в Китаї

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын отправился во Вьетнам на второй саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, который состоится 27-28 февраля в Ханое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, лидер КНДР 23 февраля отправился на своем бронепоезде во Вьетнам. Ким Чен Ыну придется пересечь территорию Китая. Длина пути превысит 4,5 тыс. километров.

Напомним, ранее сообщалось, что во время второго саммита во вьетнамськом Ханое президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят прогресс денуклеаризации Корейского полуострова.

Как писало РБК-Украина, второй саммит лидеров США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится 27-28 февраля во вьтнамськой столице Ханое.

23 октября 2018 года правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

Кроме того, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что существует угроза восстановления Северной Кореей ядерных программ. Также Помпео добавил, что сейчас денуклеаризация Корейского полуострова остается невозможной.