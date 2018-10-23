У Сеулі ратифікували угоду про денуклеаризацію КНДР

Фото: Кім Чен Ин і Мун Чже Ін (yonhapnews.co.kr)

За словами президента Південної Кореї, угода буде сприяти прискоренню процесу денуклеаризації КНДР

Уряд Південної Кореї ратифікував угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, підписану у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За словами президента Південної Кореї, угода буде сприяти прискоренню процесу денуклеаризації КНДР і створить нові економічні можливості для Сеула.

Мун Чже Ін також підкреслив, що угода також буде сприяти дотриманню прав людини в Північній Кореї, зменшить військову напруженість в регіоні і забезпечить розвиток міжкорейських відносин.

"Це, в першу чергу, принесе користь людям в районах, близьких до кордону, які вже давно відчувають незручності", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Південної Кореї Кан Ген Хва заявила, що Південна Корея вивчає можливість послабити санкції, прийняті в травні 2010 року проти КНДР.

Напередодні пройшов двосторонній саміт президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина в Пхеньяні.

У ході саміту КНДР пообіцяла закрити низку ядерних об'єктів, майданчиків для випробування і допустити міжнародних інспекторів. За словами Муна, лідер КНДР "погодився на закриття випробувального полігону для ракетних двигунів Тончхан-ри і пускової шахти для ракет" і, що важливо, що це буде зроблено в присутності експертів з інших країн, які могли б перевірити, що об'єкти вже не в робочому стані.