В отношениях России и Северной Кореи произошел серьезный раскол, который привел к остановке военной поддержки страны-агрессорки со стороны КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГУР МОУ.

7 сентября 2026 года Россия и Северная Корея официально открыли автомобильный мост через реку Туманную (Туманган), которая проходит вдоль границы двух стран.

Новый объект должен укрепить транспортное сообщение между государствами и способствовать увеличению объемов двусторонних перевозок.

Как известно, Москва заинтересована в дальнейшем получении северокорейского вооружения и его комплектующих. Пхеньян, в свою очередь, рассчитывает на российскую помощь в виде оборудования, сырья, технологий и финансирования, а также стремится перенять опыт ведения современной войны.

Несмотря на это, в прошлом месяце в отношениях РФ и КНДР возникли разногласия. Причиной стало заявление замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко о том, что Москва в перспективе будет способствовать снижению напряженности в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. В Северной Корее эти слова восприняли крайне негативно.

В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что подобная позиция не согласуется с характером союзнических отношений между двумя государствами. Она также потребовала от российской стороны разъяснений относительно ее политики в отношении Южной Кореи.

Кроме того, Чхве Сон Хи сообщила о временном прекращении военной поддержки России. По имеющимся данным, соответствующее решение лично принял лидер КНДР Ким Чен Ын.

Согласно данным ГУР, ограничения касаются использования российскими военно-транспортными самолетами воздушного пространства Северной Кореи, а также поставок баллистических ракет KN-23 и новой партии артиллерийских боеприпасов.

Более того, Пхеньян пока не спешит выполнять запрос Москвы об увеличении численности северокорейского военного контингента в России. Речь идет о наращивании группировки с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих.

В то же время подразделения 11-го корпуса сил специальных операций армии КНДР, которые уже находятся в России, продолжают службу в Курской области. Они размещены во втором эшелоне группировки войск (сил) "Курск".

Кроме того, с середины лета в Воронежской области действует сводное ракетное подразделение северокорейской армии. Российская сторона использует его для нанесения ударов по Украине. Это подразделение входит в состав 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа.

Таким образом, дальнейшее углубление военного взаимодействия между Москвой и Пхеньяном фактически приостановлено.

Среди основных проблем сотрудничества остаются низкий уровень оперативной совместимости российских и северокорейских войск, языковой барьер, нехватка переводчиков, а также недостаточное логистическое обеспечение со стороны КНДР.

Дополнительным препятствием является отношение российского военного командования к северокорейским военнослужащим. По имеющейся информации, представители высшего руководства армии РФ демонстрируют откровенное пренебрежение к военным КНДР, воспринимая их как навязанное политическое бремя.

Еще одним фактором, сдерживающим военное сотрудничество двух стран, стали значительные потери северокорейского контингента в боях с Силами обороны Украины на территории Курской области.

По оценкам Главного управления разведки, общие потери военных КНДР составляют 7 058 человек. Из них 2 251 военнослужащий погиб, остальные получили ранения.