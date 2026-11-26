У відносинах Росії та Північної Кореї стався серйозний розкол, який призвів до зупинення військової підтримки країни-агресорки з боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ГУР МОУ.

7 вересня 2026 року Росія та Північна Корея офіційно відкрили автомобільний міст через річку Туманну (Туманган), яка проходить уздовж кордону двох країн.

Новий об'єкт мав би посилити транспортне сполучення між державами та забезпечити збільшення обсягів двосторонніх перевезень.

Як відомо, Москва зацікавлена в подальшому отриманні північнокорейського озброєння та його комплектуючих. А Пхеньян розраховує на російську допомогу у вигляді обладнання, сировини, технологій і фінансування, а також прагне перейняти досвід ведення сучасної війни.

Попри це, минулого місяця у відносинах РФ і КНДР виникли непорозуміння. Причиною стала заява заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка про те, що Москва в перспективі сприятиме зниженню напруженості у відносинах між Сеулом і Пхеньяном. У Північній Кореї такі слова сприйняли вкрай негативно.

Наприкінці жовтня очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі заявила, що подібна позиція не узгоджується з характером союзницьких відносин між двома державами. Вона також зажадала від російської сторони пояснень щодо її політики стосовно Південної Кореї.

Крім того, Чхве Сон Хі повідомила про тимчасове припинення військової підтримки Росії. За наявними даними, відповідне рішення ухвалив особисто диктатор КНДР Кім Чен Ин.

Згідно з даними ГУР, обмеження стосуються використання російськими військово-транспортними літаками повітряного простору Північної Кореї, а також постачання балістичних ракет KN-23 і нової партії артилерійських боєприпасів.

Ба більше, Пхеньян поки не поспішає виконувати запит Москви щодо збільшення чисельності північнокорейського військового контингенту в Росії. Йдеться про нарощування угруповання з 8,5 до 50 тисяч військовослужбовців.

Водночас підрозділи 11-го корпусу сил спеціальних операцій армії КНДР, які вже перебувають у Росії, продовжують службу в Курській області. Вони розміщені у другому ешелоні угруповання військ (сил) "Курськ".

Крім того, із середини літа у Воронезькій області діє зведений ракетний підрозділ північнокорейської армії. Російська сторона використовує його для завдання ударів по Україні. Цей підрозділ входить до складу 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Московського військового округу.

Таким чином, подальше поглиблення військової взаємодії між Москвою та Пхеньяном наразі фактично заморожене.

Серед основних проблем співпраці залишаються низький рівень оперативної сумісності російських і північнокорейських військ, мовний бар'єр, брак перекладачів та недостатнє логістичне забезпечення з боку КНДР.

Додатковою перешкодою є ставлення російського військового командування до північнокорейських військовослужбовців. За наявною інформацією, представники вищого керівництва армії РФ демонструють відверту зневагу до військових КНДР, сприймаючи їх як нав'язаний політичний тягар.

Ще одним чинником, який стримує військову співпрацю двох країн, стали значні втрати північнокорейського контингенту в боях із Силами оборони України на території Курської області.

За оцінками Головного управління розвідки, загальні втрати військових КНДР становлять 7 058 осіб. Із них 2 251 військовослужбовець загинув, решта дістали поранення.