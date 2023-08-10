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Ким Чен Ин призвал своих генералов готовиться к возможной войне

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны лучше готовиться к войне. Диктатор отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ким Чен Ын на 7-м расширенном заседании 8-го Центрального военного комитета Трудовой партии Северной Кореи отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил, начальника Генерального штаба Пак Су Ила. Он назначил на это место генерала Ри Йона Гиля.

После того, как диктатор посетил оружейные заводы, он призвал готовиться к возможной войне, увеличить производство оружия, в частности речь идет о ракетных двигателях и артиллерийских средствах.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Несколько дней назад Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что армия его страны должна предоставить приоритет развитию возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

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КНДРКим Чен Ын