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Президент Южной Кореи определил приоритет армии как сдерживание КНДР

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Среда 09 августа 2023 05:43
Президент Южной Кореи определил приоритет армии как сдерживание КНДР Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (wikipedia)
Автор: Антон Малиновский

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что армия страны должна предоставить приоритет развитию возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Во время заседания президентского комитета по оборонным инновациям он заявил, что асимметричная угроза, которую представляют ядерная и ракетная программы Северной Кореи, а также киберпотенциал и возможности дронов, является "неизбежной угрозой".

"Путем рационального и эффективного распределения финансовых ресурсов мы должны в приоритетном порядке наращивать наши возможности сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи",- сказал он.

Юн отметил важность нового командования беспилотников, которое начнет действовать в следующем месяце.

"Ему нужно будет руководить оборонительными операциями в случае вторжения северокорейских беспилотников и продемонстрировать твердую позицию военных в ответ путем применения наступательных сил", - пишет издание.

Разработки КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Кроме этого, 2 апреля КНДР заявила о втором якобы успешном испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом Haeil-2. А позже они неудачно пытались запустить военный спутник - он упал в водах Желтого моря.

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