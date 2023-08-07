Северная Корея собирается нарастить производство оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.

В конце недели Ким проверил оборонные предприятия по производству крылатых ракет, летательных аппаратов и ракетных установок. Там он "горячо обратился" к рабочим и руководству с призывом "совершенствовать боеготовность" и "честно продолжать историю оборонной промышленности".

Кроме того, он призвал ввести массовое производство "различных типов передовых двигателей для стратегического оружия".

Разработки КНДР

Северная Корея уже неоднократно заявляла о якобы "безоговорочном статусе ядерного государства". Кроме того, руководство страны регулярно сообщает об очередных разработках.

Так, 2 апреля КНДР заявила о втором испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом Haeil-2, который якобы проплыл 1000 километров и разразился в Восточном море.

Позже они пытались запустить военный разведывательный спутник. Однако эта попытка провалилась - он упал в водах Желтого моря.

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