Кім Чен Ин закликав своїх генералів готуватися до можливої війни

Кім Чен Ин на 7-му розширеному засіданні 8-го Центрального військового комітету Трудової партії Північної Кореї відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. Він призначив на це місце генерала Рі Йон Гіля.

Після того, як диктатор відвідав збройові заводи, він закликав готуватися до можливої війни, збільшити виробництво зброї, зокрема йдеться про ракетні двигуни та артилерійські засоби. Він також закликав до проведення військових навчань.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів. Кілька днів тому Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво обзброєння для "вдосконалення боєготовності".

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що армія його країни має надати пріоритет розвитку можливостей стримування проти ядерних та ракетних загроз з боку КНДР.