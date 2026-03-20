Ким Чен Ын показал танк с "абсолютной" защитой от дронов: ЦТАК заявляет о 100% успехе

06:50 20.03.2026 Пт
3 мин
Новый танк, название которого пока не разглашается, создавался в течение семи лет
aimg Оксана Гапончук
Ким Чен Ын показал танк с "абсолютной" защитой от дронов: ЦТАК заявляет о 100% успехе Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)

В КНДР заявили о создании танка, который перехватывает все ракеты и дроны. Ким Чен Ын лично испытал новинку вместе с дочерью Чу Е, которую называют будущим лидером страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чу Е провел масштабные военные учения, во время которых был представлен новый основной боевой танк страны. Пхеньян утверждает, что бронемашина, которую создавали 7 лет, оснащена уникальной системой активной защиты, способной перехватывать 100% вражеских ракет и беспилотников.

Испытания проходили на одной из военных учебных баз Северной Кореи. По сценарию маневров, новейшиетанки имитировали прорыв оборонительных линий противника, осуществляя рейды и захват стратегических позиций.

В чем уникальность новинки

Новый танк, название которого пока не разглашается, создавался в течение семи лет. По словам Ким Чен Ына, главным приоритетом разработчиков было повышение выживаемости экипажа и техники в условиях современной войны:

  • Система активной защиты (САЗ): государственное агентство ЦТАК заявляет, что танк успешно перехватил все выпущенные по нему противотанковые ракеты и дроны-камикадзе, атаковавшие с разных направлений.

  • Ночные операции: машина получила обновленные системы прицеливания, значительно расширяющие возможности северокорейских войск в темное время суток.

  • Статус: танк официально определен как основной боевой танк вооруженных сил КНДР.

Ким Чу Е: от наблюдателя до "командира"

Особое внимание мировых медиа приковало присутствие на учениях дочери лидера КНДР - подростка Ким Чу Е. Отец и дочь появились на публике в одинаковых кожаных куртках, позируя на броне танка вместе с солдатами.

Южнокорейская разведка и эксперты отмечают, что роль девушки в иерархии КНДР стремительно меняется. Если раньше ее воспринимали как спутницу отца, то теперь государственная пропаганда формирует вокруг нее имидж "воина и командира". Это может свидетельствовать о начале официального этапа подготовки к наследованию власти.

Боевой опыт и международный контекст

Активизация модернизации северокорейской бронетехники происходит на фоне заявлений США об углублении сотрудничества Пхеньяна с Москвой. Вашингтон предупреждает, что Северная Корея получает бесценный боевой опыт в современной войне, анализируя использование беспилотников и противотанковых средств в войне России против Украины.

Несмотря на жесткие международные санкции, Ким Чен Ын призвал военных еще больше активизировать боевую подготовку, подчеркивая, что страна должна быть готова к отпору любому противнику.

Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запланировал наращивать ядерный потенциал страны в ближайшие пять лет. При этом он допустил хорошие отношения КНДР с Вашингтоном, но при определенных условиях.

Кстати, в начале марта ВСУ сожгли самую дальнобойную САУ армии КНДР. Украинские бойцы отметили, что это один из самых дальнобойных образцов артиллерии, что есть у россиян, с дальностью стрельбы до 60 км.

