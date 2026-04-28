RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Ким Чен Ын похвалил солдат КНДР за самоподрывы на войне в Украине вместо плена

14:54 28.04.2026 Вт
2 мин
Диктатор назвал самоубийство своих солдат "подвигом"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Ким Чен Ын (Getty Images)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил политику, согласно которой солдаты должны совершать самоубийство на войне в Украине, чтобы избежать плена.

Во время выступления на мероприятии в Пхеньяне Ким Чен Ын дважды упомянул солдат, совершивших самоподрывы.

"Герои, которые без колебаний выбрали самоубийство, самоубийственную атаку, чтобы защитить великую честь. Они не ожидали никакой компенсации, хотя и совершили выдающиеся подвиги. Они погибли героической смертью", - сказал лидер КНДР.

Тысячи солдат и оружие для РФ

Bloomberg напомнило, что в 2024 году Ким Чен Ын подписал военный пакт с российским диктатором Владимиром Путиным, который содержал положения о взаимной обороне.

С тех пор южнокорейские и западные разведывательные агентства подсчитали, что Пхеньян направил не менее 10 000 солдат и десятки тысяч контейнеров с оружием для помощи России в войне. Считается, что Северная Корея понесла тяжелые потери, тысячи людей погибли в бою.

Заявление Ким Чен Ына появилось после сообщений о том, что северокорейских военнослужащих, захваченных Украиной, заставляли совершать самоубийство, чтобы избежать плена.

Напомним, первые сообщения об отправке северокорейских военных в Россию появились в октябре 2024 года. Главное управление разведки Минобороны Украины и разведка Южной Кореи зафиксировали переправку первых 1500 солдат, которых впоследствии бросили на Курщину.

Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские специалисты исследовали обломки северокорейских баллистических ракет KN-23, которыми Россия атакует Украину.

Оказалось, что эти ракеты содержат гражданские чипы и компоненты 50-летней давности - и не являются копиями российских "Искандеров", несмотря на внешнее сходство.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КНДРКим Чен ЫнВойна в Украине